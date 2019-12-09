Экс-кандидат в главы Алтайского края пойдет на выборы мэра Барнаула

Бывший координатор отделения Партии роста в Алтайском крае Андрей Крылов подал документы на конкурс по выбору нового сити-менеджера Барнаула. Как сообщил “Ъ-Сибирь” кандидат, в минувшие выходные он сдал документы в конкурсную комиссию в качестве самовыдвиженца и представил программу «Умный город». «В журнал регистрации была внесена запись №1»,— отметил Андрей Крылов.

«Документы Андрея Крылова соответствуют всем формальным признакам, комиссия приняла их к рассмотрению»,— сказала “Ъ-Сибирь” председатель гордумы Барнаула и член конкурсной комиссии Галина Буевич. Ранее о намерении участвовать в конкурсе также заявили депутат гордумы из фракции КПРФ Елена Хрусталева и руководитель депутатского объединения ЛДПР Алексей Скосырский. По словам Галины Буевич, от них документы в комиссию пока не поступили. «Документы мы будем принимать до 19 декабря»,— добавила она.

Господин Крылов уже заявлял о намерении участвовать в конкурсе по выбору главы Барнаула. Однако в ноябре лидер Партии роста Борис Титов уволил Андрея Крылова с должности руководителя краевого отделения партии за имиджевый урон, а политик отказался от участия в предвыборной гонке, назвав ее комедией. До этого, в сентябре 2018 года, он проиграл на выборах губернатора Алтайского края, заняв последнее место.

Напомним, должность сити-менеджера Барнаула стала вакантной в августе 2019 года после отставки Сергея Дугина, который руководил городом с 2015 года. Исполняющим обязанности назначили первого заместителя главы Вячеслава Франка. Выборы сити-менеджера Барнаула пройдут 14 февраля 2020 года. Нового главу выберут депутаты гордумы на одной из сессий путем тайного голосования.

Подробнее о грядущих выборах читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Барнаул раскидывает сити»

Юлия Сасевич