Российские военные впервые привезли гуманитарную помощь в сирийскую Ракку после ее освобождения от ИГ

Российские военные провели в сирийском городе Ракка первую гуманитарную акцию после его освобождения от боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ). Террористы заняли город в 2013 году, Ракку называли столицей ИГ. В 2017 году город освободили Сирийские демократические силы.

Российские военные раздали населению Ракки 2 тыс. продовольственных наборов. «Инфраструктура города была полностью уничтожена в ходе проводившейся возглавляемой США международной коалицией операции по ее освобождению… До сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия»,— заявил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский (цитата по ТАСС).

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