Власти Синьцзяна заявили, что законопроект США по уйгурам нарушает международное право

Недавняя мера США в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) является грубым нарушением международного права, а также вмешательством во внутренние дела Китая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление председателя СУАР Шохрата Закира. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о поддержке уйгуров в Китае 3 декабря.
«Контртеррористические меры в Синьцзяне ничем не отличаются от антитеррористических мер в США»,— заявил господин Закир.
Напомним, из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам Китай выразил США протест. Позже Пекин ввел против американских дипломатов санкции. Это стало ответом на визовые ограничения для китайских политиков за задержание и жестокое обращение с мусульманами в Синьцзяне.
Подробнее об американском законопроекте — в публикации “Ъ” «Вашингтон вступился за уйгуров».
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