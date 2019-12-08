«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Душан Лагатор (39-я минута) — Евгений Марков (49).
На 30-й минуте болельщики обеих команд покинули трибуны стадиона «Фишт» в знак солидарности с фанатами «Спартака», которых на прошлых выходных массово задерживали в Санкт-Петербурге.
https://twitter.com/zahar_fan/status/1203679061278629889
«Сочи» в турнирной таблице РПЛ занимает 16-ое место, в активе клуба 15 очков. «Рубин» с 19 очками на 13-ой строчке.
В следующем туре РПЛ, который пройдет уже весной, «Сочи» примут «Арсенал», а «Рубин» проведет гостевой матч с «Тамбовом». Обе встречи состоятся 1 марта.
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