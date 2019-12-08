Кудрин прокомментировал сообщения о сокращениях в основанном им фонде и КГИ

Один из основателей Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин заявил, что сокращение — это всегда неприятно, и что ему понятна острая реакция некоторых экспертов, проекты которых были закрыты. Так он прокомментировал данные источника РБК, что в течение двух ближайших месяцев из фонда «Диалог» (был создан для поддержки КГИ) уйдут 60–70% сотрудников. Источник издания рассказал, что причина этого — сокращение финансирования от главного спонсора «Норильского никеля».

В наступающем году «Норникель» отказался от продолжения финансирования некоторых старых проектов, вместе с тем «Норникель» сохраняет финансирование нескольких прежних проектов, сообщил господин Кудрин. Он заявил, что ежегодно портфель проектов КГИ пересматривается.

«КГИ продолжает работу. На прошлой неделе ярко прошли Общероссийский гражданский форум и премия "Гражданская инициатива", уже в седьмой раз. Вместе с тем требуется обновлять работу, это обсуждается нашими участниками уже более года»,— написал господин Кудрин в Facebook.

В заявлении фонда «Диалог», размещенном на сайте КГИ, говорится, что всем сотрудникам, которые работают в фонде, но проекты которых заканчиваются, в течение двух месяцев, в полном соответствие с трудовым законодательством, сохраняется заработная плата. Руководство фонда обещает создать для сотрудников все условия для поиска новой работы.