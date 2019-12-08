Созданный Кудриным Комитет гражданских инициатив лишился финансирования

В течение двух ближайших месяцев из фонда «Диалог» (ранее носил название Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) уйдут 60–70% сотрудников, рассказал РБК близкий к фонду источник. По словам источника, причина этого — сокращение финансирования от главного спонсора «Норильского никеля». Фонд был создан в 2017 году для поддержки Комитета гражданских инициатив (КГИ) (основан в 2012 году Алексеем Кудриным «с целью определения и реализации наилучшего варианта развития страны»). Большинство программ КГИ также будут сокращены.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил сотрудникам фонда о грядущем сокращении 4 декабря, уточняет РБК. Работать в «Диалоге» продолжат исполняющий обязанности директора Леонид Бурмистров, юрист и еще несколько человек. Об уходе из КГИ и Общероссийского гражданского форума также сообщил Евгений Гонтмахер. При этом ни фонд, ни комитет ликвидированы не будут.

Алексей Кудрин руководит Счетной палатой РФ с мая 2018 года. До этого он несколько лет не работал на государственных должностях — с того момента, как покинул пост министра финансов в 2011 году. Пост председателя КГИ господин Кудрин покинул 29 июня 2018 года, при этом он остался членом Комитета. На должности председателя организации его сменил Евгений Ясин.

О причинах, побудивших Алексея Кудрина вернуться на госслужбу,— в интервью “Ъ”.