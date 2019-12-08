Президент WBO: Джошуа должен провести бой с Усиком в течение 180 дней

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) британец Энтони Джошуа в течение 180 дней должен провести бой против украинца Александра Усика, сообщил в своем Twitter президент WBO Пако Валькарсель.

«Далее поединок с обязательным претендентом. Бой с Усиком состоится в течение 180 дней»,— описал господин Валькарсель будущее британского боксера. Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре, победив американца Чазза Уизерспуна.

В ночь на 8 декабря Джошуа победил американского боксера Энди Руиса в прошедшем в Саудовской Аравии бою за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Это уже второй поединок Джошуа и Руиса в этом году — в июне американец нокаутировал британца.

О бое Энтони Джошуа и Энди Руиса — в материале “Ъ”.