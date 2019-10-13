Украинский боксер Усик выиграл первый бой в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом. Поединок, проходивший в Чикаго (США) завершился после 7-го раунда, когда Уизерспун отказался продолжать бой.

Александр Усик должен был бороться с Тайроном Спонгом, но тот не прошел допинг-тест.

Александр Усик не потерпел ни одного поражения, всего у него 17 побед, из которых 13 с нокаутом. Чазз Уизерспун одержал 38 побед (с 29 нокаутами) и проиграл четыре раза за свою карьеру.

О подготовке к бою читайте в публикации “Ъ” «Дебют Александра Усика потерял в весе».