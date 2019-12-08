Россияне завоевали золото и серебро в эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам

Российская команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова победила в мужской эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Они завершили эстафету за 1 час 26 минут 46,8 с. Второе место также заняли россияне — Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко (-1,3 с).

На третьем месте оказалась команда из Норвегии (Поль Гольберг, Ханс Кристер Холунн, Шур Рете, Финн Крог). Их отставание составило 8,9 с.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14–15 декабря в Давосе (Швейцария).