Усманов назвал дискриминацией запрет спортсменам выступать под своим флагом

Российский бизнесмен и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал письмо президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. В письме он осудил возможное отстранение россиян от участия в международных соревнованиях. Господин Усманов также назвал дискриминацией запрет на выступление под своим флагом. Завтра, 9 декабря, WADA вынесет решение о формате участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«В рекомендациях Комитета по соответствию признается невиновность Олимпийского комитета России, но предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях, что поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран. Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена»,— отметил господин Усманов (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, борьба с допингом не должна превращаться в «линчевание» и повторное наказание за одно и то же нарушение. Наказывая виновных, нельзя лишать «элементарных человеческих прав» тех, кто не совершал нарушений, отметил господин Усманов.

«Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право "чистых" российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений»,— написал Алишер Усманов.

Напомним, комитет по соответствию (CRS) рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Если исполком WADA примет рекомендацию, на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — без своего флага и гимна. Так было уже на зимних играх в Пхёнчхане в 2018 году.

О допинговом кризисе читайте в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».