«МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники

Корпорация «МиГ» ведет разработку боевых скоростных беспилотников, которые смогут работать в единой информационной системе с истребителями МиГ-35 и другими самолетами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Предполагается, что разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами»,— говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал, что Москва готова оказать помощь Анкаре в разработке нового истребителя. По его словам, сейчас идут технические консультации и переговоры по истребителям поколения 4++ (пример — российские Су-35, МиГ-35) и пробные консультации по самолетам пятого поколения.

Напомним, США исключили Турцию из совместной программы F-35 после того, как Анкара взяла на вооружение российскую зенитную ракетную систему С-400. Санкции, однако, Вашингтон накладывать не стал.

О том, что может заменить Турции американские самолеты, читайте в материале “Ъ” «Анкара подыщет альтернативу F-35».