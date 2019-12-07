Казань примет ЧЕ по плаванию 2021 года и ЧЕ по водным видам спорта в 2024 году

Казань станет хозяйкой чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году и европейского первенства по водным видам спорта в 2024 году. Такое решение было принято на заседании бюро Европейской лиги плавания (LEN), прошедшем в Глазго.

«Казань уже приняла целую серию важных соревнований по различным водным видам спорта, в том числе мировое первенство 2015 года и молодежное первенство Европы в этом году, которые были проведены безукоризненно. У Казани есть необходимые возможности для проведения соревнований мирового уровня, а также опытная организационная команда»,— говорится в заявлении LEN.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, принимавший участие в презентации города на заседании LEN, заявил, что участники чемпионатов смогут получить российские визы по упрощенной схеме. «Мы уже опробовали момент с упрощенной визовой схемой на предыдущих турнирах, так что сможем ее использовать и на этих соревнованиях»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, ранее стало известно, что чемпионат Европы 2024 по водным видам спорта пройдет в России. Кроме Татарстана, за право провести первенство также боролся Нижний Новгород. По мнению экспертов, шансы Казани были высоки, так как в 2015 году она уже проводила подобное первенство, а также обладает необходимой инфраструктурой и опытом. Проведение чемпионата 2015 года обошлось в 3,5 млрд руб., в том числе 500 млн руб. были направлены из бюджета Татарстана.