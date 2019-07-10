Казань снова претендует на проведение чемпионата мира по водным видам спорта

Представители Казани в южнокорейском Кванджу, где в эти дни проходят мировые соревнования по водным видам спорта, презентуют заявку на проведение турнира в ближайшие доступные для этого сроки. Об этом сообщили в Международной федерации плавания (FINA), пишет РИА «Новости».

Презентация пройдет 21 июля. В тот же день на специальной пресс-конференции будут объявлены города, которые примут чемпионат мира по водным видам спорта в ближайшие годы. Ранее сообщалось, что Казань заинтересована в проведении мирового турнира в 2025 или 2027 году.

Чемпионат мира по водным видам спорта уже проходил в Казани в 2015 году. Это был первый мировой турнир FINA в России. Тогда на соревнования приехали порядка 2,5 тыс. спортсменов. Проведение чемпионата обошлось в 3,5 млрд руб., в том числе 500 млн руб. были направлены из бюджета Татарстана.

“Ъ-Казань”