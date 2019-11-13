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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Чемпионат Европы по водным видам спорта мог бы обойтись Нижнему Новгороду более, чем в 3 млрд рублей

Скорее всего, континентальное первенство пройдет в Казани.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году пройдет в России.


Соответствующее решение приняло бюро Европейской лиги плавания (LEN), о чем в интервью ТАСС сообщил член бюро Алексей Власенко, уточнивший, что главным претендентом является Казань, а в случае ее отказа принять чемпионат может Нижний Новгород.

В течение нескольких часов свою готовность организовать чемпионат Европы подтвердили и руководство Татарстана, и губернатор Нижегородской области.

По мнению экспертов, шансы Нижнего Новгорода в конкуренции с Казанью крайне низки, поскольку столица Татарстана в 2015 году проводила чемпионат мира по водным видам спорта и обладает как всей необходимой инфраструктурой, так и опытом. Двумя годами раньше в Казани была проведена также Универсиада.

Политтехнолог Александр Рожков, не раз участвовавший в сопровождении заявочных кампаний, обратил внимание «КоммерсантъFM Нижний Новгород» на значительные финансовые расходы, которые несет организатор подобного мероприятия. Так, по его словам, Казани проведение чемпионата мира обошлось в 3 млрд рублей при том, что все объекты были построены ранее, а принимавшая за два года до этого первенство мира Барселона потратила еще больше средств. Кроме того, эксперт подчеркнул, что построенные спортивные объекты надо содержать, напомнив, что «Арена Нижний Новгород», возведенная к чемпионату мира по футболу, передана из областной собственности в региональную.

Напомним, что в октябре 2019 года губернатор Глеб Никитин анонсировал строительство в Нижнем Новгороде Дворца водных видов спорта.

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