Задержанные в Британии российские моряки вернутся домой на следующей неделе

Российские моряки с судна Jireh смогут вернуться домой из Великобритании на следующей неделе, сообщили ТАСС в посольстве России в Великобритании. Среди членов экипажа, который шел под флагом Нигерии,— девять человек из Крыма.

«Посольство находится на связи с экипажем судна Jireh. По имеющимся у нас сведениям, провизии и питьевой воды российским морякам должно хватить еще на восемь дней»,— сказал представитель посольства агентству. По их данным, владелец судна решает вопрос по оплате труда экипажа.

О задержании судна сообщили 26 ноября. Причиной стали проблемы с документами. К самим морякам претензий нет. Известно, что экипажу два месяца не выплачивали зарплату. Долг составляет около $35 тыс. руб.