Медведев призвал с уважением относиться к решению суда по Жукову

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что ко всем судебным решениям нужно относиться с уважением и с уважением нужно относиться к запросу на справедливость в обществе. Так ответил пресс-секретарь господина Медведева Олег Осипов на вопрос Lenta.ru о мнении председателя правительства на приговор фигуранту «московского дела» Егору Жукову .

«Дмитрий Медведев особо отметил, что к судебным решениям надо относиться с уважением, поскольку они выносятся именем Российской Федерации. С другой стороны... с уважением надо относиться и к запросу на справедливость, праву высказывать свое мнение, в том числе на улицах и площадях, если все это происходит в рамках действующего законодательства»,— объяснил позицию премьер-министра господин Осипов. На замечание журналиста, что никто не спросил Дмитрия Медведева о деле Егора Жукова на пресс-конференции, пресс-секретарь сказал, что «это было бы странно», потому что суд должен был состояться на следующий день.

Прокурор требовал приговорить Егора Жукова к четырем годам колонии за призывы к экстремистской деятельности в Youtube. Однако суд назначил ему три года условно. В Кремле отказались комментировать решение суда.

Подробнее о второй волне приговоров по «московскому делу» — в материале “Ъ” «Приговорчики в строю».

О приговоре Егору Жукову — в публикации “Ъ FM”.