Кремль отказался комментировать приговор студенту ВШЭ Жукову

Кремль отказался комментировать приговор фигуранту «московского дела» Егору Жукову. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле видели дискуссии по этому поводу.

«Мы видели, действительно, разные дискуссии на этот счет, различные точки зрения, которые высказывались главным образом в сети интернет. Мы не сторонники на что-то закрывать глаза, но и не склонны к тому, чтобы что-то преувеличивать. Решение суда комментировать традиционно не могу и не буду»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос “Ъ FM”.

Он отметил, что президент Владимир Путин в курсе всех приговоров по «московскому делу», но не имеет возможности «вникать в детали» каждого из этих дел.

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Кунцевский районный суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам колонии условно с испытательным сроком три года. По версии следствия, он «с целью возбуждения ненависти и вражды решил привлечь неограниченную группу лиц к экстремистской деятельности», после чего размещал видеозаписи в своем блоге на YouTube. Речь шла о роликах, которые он разместил на своем канале в 2012–2017 годах. В частности, гособвинитель упоминал видеоролики «Мирная революция возможна», «Митинги прошли. Что дальше?». 21-летний студент ВШЭ своей вины не признал.

Егор Жуков был задержан в Москве 2 августа по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ).

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.