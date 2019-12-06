Путин наградил орденами Пиотровского и Готье

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями нескольких человек. Генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Сергея Готье — орден Почета.

Гендиректора «Эрмитажа» наградили за «выдающийся вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России». Он находится на посту руководителя с 1992 года. Премьер Дмитрий Медведев переназначил его на должность директора 11 ноября 2019 года. Господин Пиотровский получил ордена «За заслуги перед отечеством» IV и III степеней в 2004 и 2009 годах соответственно.

Директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, главного внештатного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье наградили за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». Он возглавляет медицинский центр с 2008 года.

Сергей Владимирович Готье Читать далее

О том, трудно ли быть защитником культуры,— в интервью господина Пиотровского “Ъ”.

О состоянии отечественной трансплантологии — в интервью господина Готье “Ъ”.