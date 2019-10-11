Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа

Гендиректором Эрмитажа до 2022 года будет Михаил Пиотровский. Он занимает должность с 1992 года. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года, освободив его от занимаемой должности»,— говорится в документе (цитата по «Интерфаксу»).
Господин Пиотровский в 1967–1991 годах работал в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. В 1991 году его пригласили на должность замдиректора Эрмитажа. С июля 1992-го Михаил Пиотровский работает директором и гендиректором музея. В 2016 году с ним продлили контракт до 2020 года.
О том, трудно ли быть защитником культуры,— в интервью господина Пиотровского “Ъ” «Консервативный музей может быть современнее всего остального».
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