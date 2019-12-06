Компания Acura представила уникальный внедорожник Super Handling SLX, сделанный из двух моделей разных лет.

За основу был взят рамный внедорожник Acura SLX 1997 года выпуска, в который установили 2-литровый 350-сильный турбомотор от гоночных моделей Acura, а также 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода Super Handling All-Wheel Drive от последнего поколения кроссовера Acura RDX. Для установки нового агрегата пришлось делать передний подрамник, менять подвеску на стойки МакФерсон, а вместо заднего моста устанавливать независимую подвеску.

Автомобиль окрашен в цвет Performance Red Pearl с элементами оттенка Champagne Silver, установлены новые 17-дюймовые колесные диски Fifteen52 Tarmac с резиной, жесткий чехол запасного колеса. В салоне появилась новая отделка серой кожей, центральный тоннель с кнопочным блоком управления коробкой передач и новая цифровая панель приборов.

Проект, получивший название Acura Super Handling SLX, построен специально для мероприятия RADwood и в серию не пойдет.