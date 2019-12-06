07 декабря, суббота
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Acura представила уникальный внедорожник Super Handling SLX

Компания Acura представила уникальный внедорожник Super Handling SLX, сделанный из двух моделей разных лет.

За основу был взят рамный внедорожник Acura SLX 1997 года выпуска, в который установили 2-литровый 350-сильный турбомотор от гоночных моделей Acura, а также 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода Super Handling All-Wheel Drive от последнего поколения кроссовера Acura RDX. Для установки нового агрегата пришлось делать передний подрамник, менять подвеску на стойки МакФерсон, а вместо заднего моста устанавливать независимую подвеску.

Автомобиль окрашен в цвет Performance Red Pearl с элементами оттенка Champagne Silver, установлены новые 17-дюймовые колесные диски Fifteen52 Tarmac с резиной, жесткий чехол запасного колеса. В салоне появилась новая отделка серой кожей, центральный тоннель с кнопочным блоком управления коробкой передач и новая цифровая панель приборов.

Проект, получивший название Acura Super Handling SLX, построен специально для мероприятия RADwood и в серию не пойдет.

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