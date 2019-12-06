07 декабря, суббота
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Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится автомобиль с тремя бензиновыми моторами. Базовым станет 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 121 л.с. в версии с передним приводом и 123 л.с. в модификации со всеми ведущими колесами. Этот двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической и автоматической коробками передач.

Также клиентам предложат 149-сильный 2-литровый атмосферный мотор в сочетании с вариатором и передним или полным приводом. Топовым станет 177-сильный 1,6-литровый турбомотор вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и исключительно полным приводом.

Напомним, премьера Kia Seltos состоялась в июне 2019 года. Сроки начала продаж и стоимость новинки на российском рынке пока не названы.

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