Сбербанк назвал популярные у мошенников схемы кражи денег

Одним из популярных способов кражи денег с карт клиентов Сбербанка стали звонки от якобы службы безопасности банка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо кредитной организации. Как сообщал “Ъ”, в Сбербанк заявили о росте количества телефонных мошенничеств в 15 раз с 2017 года. Злоумышленники, как правило, сообщают, что банк выявил подозрительную операцию, а затем просит назвать полные данные карты, а также код из СМС, чтобы защитить перевод денег.

«Для убедительности мошенник может сказать, что включает программу-робот, что только роботизированной системе можно сообщать данные. Кроме того, может предложить перевести деньги на "защищенный счет" персонального менеджера»,— поясняется в сообщении банка. Клиентам рекомендуется прекращать разговор, как только собеседник попросит предоставить какие-либо данные по карте.

Также мошенники нередко имитируют «звонок от покупателя» по размещенному клиентом объявлению и для оплаты просит указать не только номер карты, но и ее код безопасности или код из СМС-сообщения. Для оплаты реальному покупателю необходим лишь номер карты или телефон, привязанный к ней.

Другой распространенной схемой в Сбербанке назвали предложения о выгодных инвестициях от людей, которые представляются сотрудниками брокерской или дилерской компании. После перевода денег, злоумышленник скрывается и перестает отвечать на звонки. Мошенники часто предлагают за вознаграждение пройти онлайн-опрос якобы от имени банка. А затем просят перечислить «закрепительный платеж», а затем пропадают.

Напомним, как сообщал “Ъ”, с начала года зафиксировано 2,5 млн случаев, когда злоумышленники звонили клиентам под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации, сообщил управляющий директор—начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. С 2017 года количество телефонных звонков от мошенников увеличилось в 15 раз, причем про многие случаи банку неизвестно, поскольку клиенты о них не сообщали.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Мошенники сели на телефон».