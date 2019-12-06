Сбербанк сообщил о росте количества телефонных мошенничеств в 15 раз

С начала года зафиксировано 2,5 млн случаев, когда злоумышленники звонили клиентам под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации, сообщил управляющий директор—начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Как стало известно “Ъ”, с 2017 года количество телефонных звонков от мошенников увеличилось в 15 раз, причем про многие случаи банку неизвестно, поскольку клиенты о них не сообщали.

«Жалоб на такие звонки у нас в 2017 году было всего 160 тыс.,— уточнил господин Велигодский.— А в 2019 году мы зафиксировали уже почти 2,5 млн обращений».

По его словам, ранее мошенники пытались выведать у клиента данные, чтобы самостоятельно провести незаконную операцию. Теперь же жертву вынуждают обманным путем самому совершить денежный перевод на карту злоумышленников. Это снижает эффективность систем банка для противодействия хищению клиентских средств. В 2019 году мошенники стали активно применять технологию подмены телефонного номера.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Мошенники сели на телефон».