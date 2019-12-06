Кремль не прокомментировал идею Зеленского о создании в Донбассе «муниципальной стражи»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать идею президента Украины Владимира Зеленского о создании в Донбассе «муниципальной стражи». По словам источника телеканала Espreso.TV, озвучить свою идею господин Зеленский планирует на встрече «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).

«Мы вместе с вами узнали с вами из сообщений СМИ. Поэтому сейчас комментировать не считаем возможным»,— сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос “Ъ FM”. По его словам, на саммите в «нормандском формате» 9 декабря «будет предметное и профессиональное обсуждение», по итогам которого «можно будет что-то говорить».

По задумке господина Зеленского, в состав этой стражи будут в равном количестве входить представители ОБСЕ, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также украинские нацгвардейцы. Как считает Владимир Зеленский, в «муниципальной страже» должны служить те, кто не участвовал в боевых действиях.

Лидеры стран «нормандской четверки» встретятся в Париже 9 декабря. По данным “Ъ”, помимо саммита ожидается отдельная встреча президентов России и Украины. В Кремле эту информацию подтвердили. Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий за отношения с РФ и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, говорил, что на саммите Украина будет настаивать на прекращении огня по всей линии соприкосновения и обмене пленными.

Как помощник президента Украины призвал не ослаблять давление на Россию, читайте в публикации “Ъ”.

О планируемой встрече двух президентов — в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».