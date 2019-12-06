«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» меньше половины присужденной компенсации

«Нафтогаз Украины» сумел взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд или 45% всей компенсации, присужденной украинской компании арбитражным судом в феврале 2018 года, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес». По словам господина Коболева, взысканная сумма «почти полностью попала в госбюджет Украины». В «Нафтогазе» надеются взыскать с российской компании еще $3 млрд. Точные сроки получения этих денег Андрей Коболев называть не стал.

«У нас большое количество активов "Газпрома" либо арестованы, либо обездвижены в разных юрисдикциях. Я думаю, оставшуюся сумму мы получим. Когда? Все зависит от решения судов. Если "Газпром" не рассчитается, местные суды разных юрисдикций разрешат продавать его активы»,— заявил глава «Нафтогаза».

Он рассказал, что рассматривает несколько сценариев развития отношений с «Газпромом». Позитивным вариантом развития событий Андрей Коболев назвал подписание нового контракта о транзите газа через территорию Украины. Негативным сценарием глава «Нафтогаза» считает отказ «Газпрома» от заключения контракта по газу.

«Промежуточный сценарий: через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС (Украины.— “Ъ”) и договариваться о транзите»,— сказал господин Коболев, назвав этот сценарий «самым вероятным».

Действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания с этим не согласилась. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но назвал условия Киева экономически неприемлемыми.

Подробнее о требованиях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».