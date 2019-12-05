Топонимическая комиссия решила пока не переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга выступила против переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». За эту инициативу выступили восемь членов комиссии, против — 10. Об этом со ссылкой на члена Топонимической комиссии, депутата петербургского Заксобрания Алексея Цивилева сообщает АБН.

При этом в комитете по культуре Петербурга “Ъ-СПб” заявили, что к рассмотрению этого вопроса Топонимическая комиссия еще вернется — на очередном заседании.

«Члены комиссии отметили важность участия в голосовании максимального числа петербуржцев. Принимая во внимание общественную значимость вопроса, решение должно приниматься с учетом мнения большинства жителей города»,— отметили в комитете Смольного.

В связи с этим сроки проведения опроса общественного мнения чиновники пообещали продлить.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что некоторые члены Топонимической комиссии Петербурга изначально считали предлагавшееся переименование станции метро на Крестовском острове в честь футбольного клуба нецелесообразным. В то же время в самом ФК «Зенит» заявляли о готовности компенсировать расходы по переименованию «Новокрестовской».

В Смольном по этому поводу провели онлайн-голосование среди жителей Петербурга, однако его результаты пока так и не обнародовали.