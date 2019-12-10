Три десятка! Если я не сбился со счета на фирменном сайте, именно столько легковых моделей Mercedes-Benz доступно нашему рынку. При таком обилии грядущий кроссовер GLB вроде бы даже избыточное предложение. Но идея у новенького привлекательная и как раз должна упрощать выбор. Потому что GLB – это два в одном.



Александр Катаев

Помните замечательный диалог отца и сына из рязановского фильма: «Зачем ты ел пластилин?» – «А я его с сахаром ел!» Эксперименты с формулой два в одном, эти старания получить интересную сумму из разноплановых слагаемых – они начинаются еще в детстве. Готовятся кушанья из пластилина с сахаром. Разбираются непохожие машинки – какие-нибудь грузовичок и трактор, а из частей, соединенных пластилином, образуется суперский «смотри-папа-какой-йездеход». А папы и мамы уже по-своему давно и повсеместно умножают идеи а-ля шампунь и кондиционер в одном флаконе.



У фирмы Mercedes-Benz подобные идеи срабатывали много раз. Был ранний знаменитый случай, когда натурально из грузовичка и трактора создали многоцелевой вездеход Unimog. Позже двойственными явились внедорожники Gelandewagen, затем кроссоверы, а еще позже и купе-кроссоверы. Теперь опять в Штутгарте изобретен автомобиль по принципу «шампунь и кондиционер». Кроссовер GLB как некий оптимум объединяет качества двух уже существующих моделей.

Модель невысокого ранга, но богатая графика исполнена не хуже, чем у студии Pixar. Конфигурацию на приборном экране можно выбирать из нескольких вариантов. Среди них вариант с абсолютным минимумом данных – это на случай утомления от количества той информации, которой мельтешит перед водителем GLB. Фото: Mercedes-Benz

Секрет фокуса

Mercedes-Benz GLB логично занял свободное место в гамме между компактным кросс-хетчбэком GLA и среднеразмерным кроссовером GLC. С точки зрения инженерии фокус проделан несложный, зато… По сумме качеств перед вами, если угодно, любопытный мини-максимум.

Основа у новенького компактная: платформа А-класса с поперечным расположением силового агрегата и передним по умолчанию либо полным приводом. Ну и габариты по фирменным меркам умеренные. При этом из всех родственных компактов GLB самый внушительный и универсальный. Кузов строго двухобъемный, как бы составленный из пары прямоугольников – это образ по мотивам GLC. В салоне умудрились организовать семь мест. Оснащение богатое, устанешь перечислять. Вдобавок есть хороший потенциал для преодоления бездорожья.

И обратно – наполнение тут все же поскромнее, чем у GLC: например, адаптивные амортизаторы предложены, а вот пневматика в подвеске еще не полагается. А что главное – дебютант не настолько дорогой, как более «статусный» собрат. Российские цены GLB – если прикинуть, исходя из разницы прайс-листов GLA и CLC, – могли бы начинаться от двух с половиной миллионов рублей.

GLB — это определенно настоящий «Мерседес». Гармоничный новый кроссовер нравится независимо от варианта мотора.

Бывает разный

Испания, холмистые окрестности Малаги и Марбельи. Премьера организована здорово: на стоянке ждут разнообразные бензиновые и дизельные GLB – выбирай для знакомства что угодно, рули сколько нужно, меняй машины. Вдаль уходит едва ли не идеальная для испытаний шоссейная дорога, она вьется зигзагами вверх-вниз по ландшафту, отлично просматривается, асфальт местами образцово гладкий, а где-то порядком разбит. И как по заказу шоссейка абсолютно пуста.

Все испробованные GLB – с приятной «мерседесинкой». Мне эта фирменная штука всегда представлялась какой-то физической добавкой. Словно таинственная традиционная химия, которую применяют на стадии разработки для превращения автомобиля, собственно, в Mercedes-Benz. Если серьезно, то волшебная «мерседесинка» есть некий особенный комфортный баланс конструкции. Плюс высокий уровень так называемого воспринимаемого качества. В общем, GLB – это однозначно настоящий «Мерседес».

Кроссоверы нравятся вне зависимости от выбора двигателя. Они быстроходные и притом тихие в плане шумов. Бензиновым моторам и дизелям похвально ассистируют обязательные роботизированные коробки – базовая с семью ступенями, прочие с восемью. Подвески на презентации только с адаптивными амортизаторами, у них отработка дорожного профиля приятно-упругая, «дорогая». К управляемости никаких вопросов: в поворотах различной кривизны и на разных скоростях автомобиль устойчив, рулится почти образцово – славные настройки.

Самым органичным показался полноприводный GLB 250 с бензиновым двухлитровым мотором. Базовому переднеприводному GLB 200 с бензиновым же 1.3 чуть не хватало собранности на неровных виражах. Надо думать, что помимо иного привода аукается и меньшая на центнер масса. Хороши тяговитые двухлитровые дизельные GLB 200 d и 220 d, но этим получше бы изолировать салоны от моторного звучания.

Главное отличие места водителя в AMG GLB 35 – особенный руль с «горячими» кнопками и с кругляшом переключателя ездовых режимов. А медиасистема MBUX предлагает подменю со спортивной тематикой. Фото: Mercedes-Benz

В иных автомобилях с настройками тачпадов беда, а здесь получился очень удобный инструмент. И еще – обратите внимание, как тщательно подогнаны кнопки. Фото: Mercedes-Benz

Место подвигу

Зато как уверенно прополз дизельный GLB 220 d по препятствиям на сухой пересеченной местности! Подопытный был оснащен пакетом для бездорожья с режимом Offroad, системой помощи при движении под уклон и расширенным функционалом центрального экрана, где можно наблюдать углы кренов и поворотов руля.

«Полный вперед, – командует сидящий рядом инструктор, – и больше не пользуйтесь тормозом». Э-э-э… За лобовым стеклом прекрасная картина: далекие холмы и облака над ними. А вон самолетик. Видно что угодно, кроме проложенной организаторами тропы, которая сваливается круто вниз сразу за передним бампером. Включаю камеры кругового обзора – ага, нам куда-то вон туда. Касаюсь педали газа, кроссовер клюет и аккуратно катится с верхотуры – система обеспечивает скорость спуска в пределах до восемнадцати километров в час. Позже электроника помогает ничтоже сумняшеся преодолеть участок с диагональными вывешиваниями. Кстати, ходы подвески у GLB невелики, но весьма неплохая «геометрия» с клиренсом в двести миллиметров.

Возвращаюсь на стоянку. И тут в сюжете – конечно же, внезапно! – появляется загадочная молодая и красивая незнакомка. Она интересуется, удалось ли мне проехать на спортивной топ-версии AMG GLB 35. Оказывается – переживает за впечатление от машины, в создании которой участвовала.

По умолчанию GLB переднеприводный. И система полного привода работает с акцентом на переднюю ось. Экономичный и комфортный режимы подразумевают распределение момента в соотношении 80:20, а в спортивном режиме деление меняется на 70:30. При выборе режима для бездорожья момент может делиться поровну. Фото: Mercedes-Benz

Женское дело

Общительную девушку зовут Анна Штейзель. Говорит она со мной на чистом русском. Потому что… сама из России. Когда-то, еще подростком, переехала с семьей в Германию. А сейчас работает в подразделении Mercedes-AMG, где занимается тонкостями финальных конфигураций. То есть как посредник между конструкторами и клиентами отвечает за формирование всех подробностей окончательного товарного образа модели.

Анна узнает о грядущей новинке примерно за четыре года до начала производства. И года за два до премьеры начинает собирать данные о ситуации на рынках. Проводит фокус-группы. Готовит рекомендации – как необходимо проработать автомобиль, чтобы по выходе он соответствовал актуальным настроениям клиентов и оказался сильным конкурентом. «В течение года до завершения проекта можно внести весьма существенные изменения». Так AMG GLB 35 получил дополнительный укрепляющий элемент передней части всего за восемь месяцев до старта. «Это было важным для улучшения управляемости». Сама Анна среди прочего провела целое исследование для утверждения дизайна колесных дисков. Чем дольше случаешь девушку, тем больше проникаешься философией фирменного орднунга. «Для нас значима каждая мелочь».

Фирма заявляет, что третий ряд удобен пассажирам с ростом до 168 см. На деле для удобства взрослых непременно нужно немного сдвинуть вперед второй ряд, и тогда есть шанс, что сносно рассядутся все. Фото: Mercedes-Benz

Анна, ваш AMG GLB 35 удался! После обычных версий спортивная 306-сильная увлекает так, что носиться зигзагами среди холмов хочется до последней капли бензина. Обязательно переключить систему с комфортного режима на режим Sport или на ультимативный Sport+, варьировать настройки силового агрегата, рулевого и амортизаторов. И для пущего кайфа уменьшить строгость страховочной электроники. Классные агрессивные реакции на прибавление газа, жестковатый ход, цепкие тормоза. А медиасистема у AMG содержит подменю в духе «гоночной» компьютерной игры Need for Speed – можно засекать время прохождения круга. И да, звук, звук! Рык при открытой дроссельной заслонке, сочное карканье перегазовок при сбросе передач. Мини-максимум в абсолюте!

Или пока не в абсолюте? Появится ли еще более мощный и агрессивный AMG GLB 45? «Не знаю, – смеется Анна, которая, очевидно, все знает. – Но блокировку дифференциала мы попридержали как раз на случай такой машины. И если версия 35 окажется успешной…» Значит, есть вероятность, что появится.

Слева на фото – AMG GLB 35, рядом – обычный GLB 220 d. Разница явная, не перепутать. Основные и противотуманные фары, равно как и задние фонари у модели, светодиодные. Объем пространства для багажа у пятиместной версии составляет 560–1755 литров, что по меркам компактной машины очень даже здорово. Фото: Mercedes-Benz

Хэппи-старт

Самый значимый минус у компромиссного кроссовера ожидаемый: при среднем росте мне откровенно сложно упаковаться на третий ряд сидений. Поэтому правильно считать задние сиденья сугубо детскими.

А в общем можно ставить GLB большой плюс. Кому-то повезет выбрать этот мини-максимум как первый «Мерседес». Формула два в одном – она определенно удачная. С нее, между прочим, началась и вся компания Mercedes-Benz. Это когда Готлиб Даймлер соединил в своем ключевом изобретении две разные вещи – карету и двигатель внутреннего сгорания. Такой вот пластилин с сахаром!

Российские цены объявят в начале следующего года, а сами машины прибудут к нам летом. Базовая версия 200 (163 л.с.) с бензиновым мотором 1.3 и с передним приводом, прочие двухлитровые с полным приводом – бензиновые 250 (224 л.с.) и AMG 35 (306 л.с.), дизельные 200 d (150 л.с.) и 220 d (190 л.с.).