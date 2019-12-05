Персоны года разошлись по кругам влияния

Два бизнесмена российского происхождения попали в число самых влиятельных людей в мире. Ежегодный рейтинг составило деловое агентство Bloomberg. В топ-50 вошли Михаил Харитонов, он занимается разработкой искусственного интеллекта для биржевых торгов, и Борис Йордан, бывший гендиректор НТВ. Подробности — у Светланы Беловой.

Имя Бориса Йордана в России хорошо известно, причем даже тем, кто далек от бизнес-сообщества. В разные годы он управлял банками, благотворительными фондами, холдингом «Газпром-медиа» и телеканалом НТВ. Карьера одинаково успешно складывалась как в России, так и в США. Сейчас Борис Йордан — президент компании «Ренессанс Страхование» и совладелец американской Curaleaf Holdings — она специализируется на марихуане. В отличие от конкурентов, это компания полного цикла — выращивает каннабис на собственных плантациях, перерабатывает и продает. Главная специализация бизнеса Curaleaf — лекарства на основе марихуаны. Компания также владеет сетью аптек в 19 штатах Америки. На недавно проведенном IPO в Канаде холдингу удалось привлечь почти $400 млн — это в три раза больше, чем рассчитывал бизнесмен.

Палитра интересов Бориса Йордана от страхования до марихуаны профессиональных инвесторов не смущает. Он просто чувствует, куда нужно вкладывать деньги, отметил управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Тышковский: «Он классический предприниматель, видит возможности, сегмент, в котором, как ему кажется, будет рост. Он достаточно деятельный человек, у него многое получается. Другие обсуждают, решают, взвешивают, а он берет и делает. Он так же, в общем, относился и к “Газпром-медиа”, когда холдинг еще не был такой гигантской корпорацией. Так же он строил страховой, инвестиционный, банковский бизнес, которые у него были.

Поэтому Борис в этом плане такой вот классный предприниматель из 90-х».

Второй россиянин в рейтинге Bloomberg — Михаил Харитонов. Его семья эмигрировала в США, когда ему было 18. Сейчас он возглавляет хедж-фонд Voleon и за последний год заработал около $3 млрд. Харитонов занимается машинным обучением и искусственным интеллектом для биржевых прогнозов. Сейчас это очень востребованные технологии, хоть пока и не совсем освоенные. Людей, которые работают в этой сфере, и правда можно назвать влиятельными, считает эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул: «Научного подхода тут, конечно, пока нет. Но если собрана сильная команда, в которой разработчики умеют писать чистый код без ошибок, математики работают с финансами, то шансы создать адекватные модели сейчас есть. Но область нестабильная, наука туда еще не совсем дошла, это область экспериментов. Теории мало, есть много программистов, и все методом тыка ищут модели. Если в компании создана хорошая культура обучения модели, проверка ее качества, есть эксперты, есть образованные математики, тогда почему бы нет? Я верю, что именно машинное обучение будет сейчас создавать конкурентное преимущество».

Также в рейтинг 50 влиятельных персон года вошла юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, инвестор из Колумбии Симон Борреро, самый молодой миллиардер — Кайли Дженнер, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Список кажется очень неоднородным и противоречивым. Это признают и сами авторы рейтинга. В Bloomberg объяснили: даже если вы никогда не слышали о фигурантах этого списка, поверьте, они на самом деле влиятельны, только в своих кругах.

Bloomberg опубликовал прогноз — возможный топ-50 будущего года. По мнению аналитиков агентства, в новый список самых влиятельных людей войдут разработчик пенсионной системы из Нью-Йорка, модельер, работающий в стиле ретро и популярный в Instagram, а также автор поваренной книги, которая публикует свои рецепты в The New York Times.