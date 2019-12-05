Медведев не исключил появления в новом КоАП ответственности за домашнее насилие

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может появиться ответственность за домашнее насилие. Премьер добавил, что у него нет пока окончательной позиции по законопроекту о домашнем насилии.

«В ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности. И это тоже вопрос, нужна она там или нет. Тем более что мы сейчас готовим изменения, а точнее, новую версию административного кодекса (КоАП). И вот там-то такой состав может появиться»,— сказал премьер во время интервью 20 федеральным телеканалам. Господин Медведев добавил, что обсуждение обществом законопроекта говорит о том, что насилие есть. «Значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать, и это все признают участники этого обсуждения»,— подчеркнул он. По словам премьера, «в XXI веке никого не может утешить формула "бьет — значит любит"».

Также премьер отметил, что подготовленный законопроект о профилактике домашнего насилия подвергается критике. «Скажу вам прямо: у меня тоже нет пока окончательной позиции по этому законопроекту»,— сказал он. По словам господина Медведева, есть риск возможного манипулирования нормами законопроекта. «В общем, нужно все это еще раз самым внимательным образом проанализировать, посмотреть и плюсы, и минусы, послушать всех, кто этим занимается. <…> Вопрос в том, как государство на это должно реагировать»,— сказал премьер.

Напомним, законопроект, разработанный членами нижней и верхней палат парламента, предполагает вынесение защитных предписаний для защиты жертв. Медучреждения могут обязать сообщать о фактах семейного насилия. Законопроект негативно восприняли не только его противники, но и сторонники. Претензии заключались в том, что в опубликованной редакции закон не позволит реально защищать жертв насилия. Против законопроекта также выступили РПЦ, назвав принятие документа недопустимым, и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она считает, что законопроект не соответствует Конституции России.

О том, как законопроект стал причиной конфликта авторов,— в материале “Ъ” «Обещать — не значит мириться».

Отзыв правозащитников на опубликованный законопроект — в материале “Ъ” «Мировой опыт семейных конфликтов».