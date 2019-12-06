Прокатная десятка

5 декабря в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых «Война токов», спродюсированная Тимуром Бекмамбетовым и Мартином Скорсезе, «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона, полицейский триллер «21 мост» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Юлия Шагельман: «1880 год. Знаменитый изобретатель Томас Алва Эдисон (Бенедикт Камбербэтч) представляет инвесторам свою новейшую разработку — электрическую лампочку, а также обещает осветить города и веси Америки с помощью своей системы постоянного тока. Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон), промышленник и тоже инноватор (он, например, придумал тормоза для поездов), поначалу вовсе не собирается с Эдисоном конкурировать, напротив, хочет предложить ему сотрудничество, но тот отчего-то ему хамит на ровном месте. Тогда Вестингауз решает дать сдачи, но другим способом: он патентует систему переменного тока и предлагает ее мэриям и предприятиям по всей стране вместо эдисоновской. Она удобнее, дешевле, за ней будущее, и это постепенно становится понятно всем. Кроме Эдисона».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Электричество не перешло в качество»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Вторая режиссерская работа актера Эдварда Нортона (давно, в 2000-м, он снял романтическую комедию "Сохраняя веру") — нуар по одноименному роману Джонатана Летема 1999 года. Нортон сам адаптировал сценарий, перенеся действие в 1950-е и прибавив к детективной интриге социально-политическое измерение: объектом режиссерской критики стал "архитектурный расизм" главного застройщика Нью-Йорка Роберта Мозеса (в фильме он назван Мозесом Рэндольфом, а играет его Алек Болдуин). Сам Нортон берет новую актерскую высоту, сыграв еще одного героя с необычным психическим расстройством (таких персонажей у него было, прямо скажем, немало, начиная от "Первобытного страха" и заканчивая Халком): в "Сиротском Бруклине" он играет сыщика с синдромом Туретта».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Девелоперский нуар»
Обозреватель Борис Барабанов: «Критики, анализирующие успех фильма, внимательно изучают "взрослые" темы, поднятые авторами. Аниматоры не делают вид, что за годы, прошедшие после событий первой серии, герои не изменились, да и костяк аудитории в кинозалах — в основном те, кого Анна, Эльза и их друзья покорили еще в дошкольном возрасте. Одна из главных музыкальных тем "Холодного сердца 2", которая звучит в исполнении снеговика Олафа, называется "Когда я стану взрослым". Хотя вот он как раз не меняется, несмотря на то что весь фильм рефлексирует на тему своего возраста. Олаф, вероятно, самый обаятельный комический герой второго плана в современной большой анимации, по этому показателю он давно обошел белку из "Ледникового периода"».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Кассовая мерзлота»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Экспозиция фильма сразу погружает зрителя в хорошо знакомую и такую старомодно уютную обстановку истории о "чисто английском убийстве", хотя дело происходит в Америке наших дней и шуток про Twitter, иммигрантов, недавние фильмы и актуальные новости здесь будет предостаточно. Большая семья знаменитого писателя-детективщика Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) собирается в его особняке, чтобы… поговорить с полицией. Дело в том, что совсем недавно в этом же доме отмечалось 85-летие патриарха, а на следующее утро он был найден в своей спальне (разумеется, закрытой изнутри) с перерезанным горлом».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Особо уютное преступление»
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Большая поэзия" — очень негромкий фильм, не скандальный, не истеричный. Не спекулирующий на удручающей социальной фактуре: петушиных боях в иммигрантском гетто или циклопической свалке на фоне недостроенных кондоминиумов. В городе Железнодорожный можно не только жить, но и писать стихи, и беседовать с умными и красивыми женщинами, не помышляя затащить их в койку. Вопреки логике, в современной России такая характеристика фильма "от обратного" дорогого стоит. Особенно военного фильма, а "Большая поэзия" — фильм о войне».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «ЧОП со слэмом»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный дебют Анны Пармас, автора одной из главных сатирических программ на телевидении 1990-х "Осторожно, модерн!" (ей мы обязаны рождением звезды Дмитрия Нагиева), соавтора сценариев фильмов Авдотьи Смирновой ("Два дня", "Кококо", "История одного назначения") и режиссера самых известных клипов группировки "Ленинград" ("В Питере — пить", "Экспонат", "Сиськи"). Фильм, снятый в жанре народной комедии, получил на "Кинотавре" призы за лучший сценарий и лучший дебют, что для фестиваля, где в конкурсе показывают в основном сложное авторское кино, стало своеобразной сенсацией».
Подробнее о фильме — в интервью “Ъ-Weekend” Анны Пармас