Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «1880 год. Знаменитый изобретатель Томас Алва Эдисон (Бенедикт Камбербэтч) представляет инвесторам свою новейшую разработку — электрическую лампочку, а также обещает осветить города и веси Америки с помощью своей системы постоянного тока. Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон), промышленник и тоже инноватор (он, например, придумал тормоза для поездов), поначалу вовсе не собирается с Эдисоном конкурировать, напротив, хочет предложить ему сотрудничество, но тот отчего-то ему хамит на ровном месте. Тогда Вестингауз решает дать сдачи, но другим способом: он патентует систему переменного тока и предлагает ее мэриям и предприятиям по всей стране вместо эдисоновской. Она удобнее, дешевле, за ней будущее, и это постепенно становится понятно всем. Кроме Эдисона».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Электричество не перешло в качество»