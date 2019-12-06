07 декабря, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 7–8 декабря

от

5 декабря в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых «Война токов», спродюсированная Тимуром Бекмамбетовым и Мартином Скорсезе, «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона, полицейский триллер «21 мост» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Война токов
Сиротский Бруклин
Аэронавты
21 мост
Холодное сердце 2
Достать ножи
Большая поэзия
Аванпост
Давай разведемся!
Ford против Ferrari
Война токов (The Current War, 2017)

Война токов

Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт, Том Холланд
Жанр: биография, драма / США / 102 мин.
Слоган: «Кто управляет энергией — тот контролирует будущее»
В прокате: с 5 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «1880 год. Знаменитый изобретатель Томас Алва Эдисон (Бенедикт Камбербэтч) представляет инвесторам свою новейшую разработку — электрическую лампочку, а также обещает осветить города и веси Америки с помощью своей системы постоянного тока. Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон), промышленник и тоже инноватор (он, например, придумал тормоза для поездов), поначалу вовсе не собирается с Эдисоном конкурировать, напротив, хочет предложить ему сотрудничество, но тот отчего-то ему хамит на ровном месте. Тогда Вестингауз решает дать сдачи, но другим способом: он патентует систему переменного тока и предлагает ее мэриям и предприятиям по всей стране вместо эдисоновской. Она удобнее, дешевле, за ней будущее, и это постепенно становится понятно всем. Кроме Эдисона».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Электричество не перешло в качество»

Сиротский Бруклин (Motherless Brooklyn, 2019)

Сиротский Бруклин

Режиссер: Эдвард Нортон
В ролях: Эдвард Нортон, Алек Болдуин, Брюс Уиллис, Уиллем Дефо
Жанр: драма, детектив / США / 144 мин.
В прокате: с 5 декабря

Обзор “Ъ-Weekend”: «Вторая режиссерская работа актера Эдварда Нортона (давно, в 2000-м, он снял романтическую комедию "Сохраняя веру") — нуар по одноименному роману Джонатана Летема 1999 года. Нортон сам адаптировал сценарий, перенеся действие в 1950-е и прибавив к детективной интриге социально-политическое измерение: объектом режиссерской критики стал "архитектурный расизм" главного застройщика Нью-Йорка Роберта Мозеса (в фильме он назван Мозесом Рэндольфом, а играет его Алек Болдуин). Сам Нортон берет новую актерскую высоту, сыграв еще одного героя с необычным психическим расстройством (таких персонажей у него было, прямо скажем, немало, начиная от "Первобытного страха" и заканчивая Халком): в "Сиротском Бруклине" он играет сыщика с синдромом Туретта».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Девелоперский нуар»

Аэронавты (The Aeronauts, 2019)

Аэронавты

Режиссер: Том Харпер
В ролях: Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн
Жанр: приключения, мелодрама, драма / Великобритания, США / 100 мин.
Слоган: «Воспари за пределы возможного»
В прокате: с 5 декабря
Обзор “Ъ-Weekend”: «Основанный на реальных событиях фильм Тома Харпера (автора недавнего сериала BBC "Война и мир") о воздухоплавателях в викторианской Англии. Эдди Редмейн и Фелисити Джонс (актеры снова в паре, как и во "Вселенной Стивена Хокинга") играют белых ворон своего времени — женщину, мечтающую об аэронавтике, и ученого-метеоролога, готового на любой риск ради научного открытия. Примечательно, что у героя Редмейна есть исторический прототип (метеоролог Джеймс Глейшер), в то время как героиня Джонс придумана сценаристами, чтобы приблизить сюжет, разворачивающийся в 1862 году, к реалиям сегодняшнего дня».
21 мост (21 Bridges, 2019)

21 мост

Режиссер: Брайан Кёрк
В ролях: Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч
Жанр: боевик, триллер, драма / США / 99 мин.
Слоган: «От него не уйти»
В прокате: с 5 декабря
Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный дебют Брайана Кёрка, опытного постановщика сериалов ("Игра престолов", "Подпольная империя", "Декстер") — классический полицейский триллер, в котором Чедвик Боузман ("Черная пантера") играет нью-йоркского копа, ставшего легендарным убийцей убийц полицейских. Именно ему поручают операцию по поимке (а если повезет — то и ликвидации) грабителей, застреливших восьмерых копов на Манхэттене. Но, разумеется, все в этой истории оказываются не теми, кем кажутся».
Холодное сердце 2 (Frozen II, 2019)

Холодное сердце 2

Режиссеры: Крис Бак, Дженнифер Ли
Жанр: анимационный, мюзикл, фэнтези / США / 103 мин.
В прокате: с 28 ноября

Обозреватель Борис Барабанов: «Критики, анализирующие успех фильма, внимательно изучают "взрослые" темы, поднятые авторами. Аниматоры не делают вид, что за годы, прошедшие после событий первой серии, герои не изменились, да и костяк аудитории в кинозалах — в основном те, кого Анна, Эльза и их друзья покорили еще в дошкольном возрасте. Одна из главных музыкальных тем "Холодного сердца 2", которая звучит в исполнении снеговика Олафа, называется "Когда я стану взрослым". Хотя вот он как раз не меняется, несмотря на то что весь фильм рефлексирует на тему своего возраста. Олаф, вероятно, самый обаятельный комический герой второго плана в современной большой анимации, по этому показателю он давно обошел белку из "Ледникового периода"».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Кассовая мерзлота»

Достать ножи (Knives Out, 2019)

Достать ножи

Режиссер: Райан Джонсон
В ролях: Дэниел Крейг, Крис Эванс, Кристофер Пламмер, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон
Жанр: детектив, комедия, драма / США / 130 мин.
Слоган: «У каждого свой мотив»
В прокате: с 28 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Экспозиция фильма сразу погружает зрителя в хорошо знакомую и такую старомодно уютную обстановку истории о "чисто английском убийстве", хотя дело происходит в Америке наших дней и шуток про Twitter, иммигрантов, недавние фильмы и актуальные новости здесь будет предостаточно. Большая семья знаменитого писателя-детективщика Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) собирается в его особняке, чтобы… поговорить с полицией. Дело в том, что совсем недавно в этом же доме отмечалось 85-летие патриарха, а на следующее утро он был найден в своей спальне (разумеется, закрытой изнутри) с перерезанным горлом».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Особо уютное преступление»

Большая поэзия (2019)

Большая поэзия

Режиссер: Александр Лунгин
В ролях: Александр Кузнецов, Евгений Сытый, Федор Лавров, Алексей Филимонов
Жанр: боевик, драма / Россия / 120 мин.
В прокате: с 28 ноября

Кинокритик Михаил Трофименков: «"Большая поэзия" — очень негромкий фильм, не скандальный, не истеричный. Не спекулирующий на удручающей социальной фактуре: петушиных боях в иммигрантском гетто или циклопической свалке на фоне недостроенных кондоминиумов. В городе Железнодорожный можно не только жить, но и писать стихи, и беседовать с умными и красивыми женщинами, не помышляя затащить их в койку. Вопреки логике, в современной России такая характеристика фильма "от обратного" дорогого стоит. Особенно военного фильма, а "Большая поэзия" — фильм о войне».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «ЧОП со слэмом»

Аванпост (2019)

Аванпост

Режиссер: Егор Баранов
В ролях: Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова
Жанр: фантастика, триллер, боевик / Россия / 150 мин.
В прокате: с 21 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Научная фантастика, снятая режиссером Егором Барановым ("Гоголь") по сценарию Ильи Куликова ("Чернобыль. Зона отчуждения"). Недалекое будущее, неизвестная катастрофа, отрезанный от связи со всем миром географический круг на карте, внутри которого продолжается почти обычная жизнь, а за его пределами то ли ничто, то ли нечто, ее уничтожающее. Кажется, российские режиссеры учатся говорить об опыте гибридных войн, создающих непризнанные территории и размывающих границы мирной жизни, на языке жанрового кино — ну или проговаривают его бессознательно».
Давай разведемся! (2019)

Давай разведемся!

Режиссер: Анна Пармас
В ролях: Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина
Жанр: комедия / Россия / 92 мин.
Слоган: «Перезагрузка личной жизни»
В прокате: с 21 ноября

Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный дебют Анны Пармас, автора одной из главных сатирических программ на телевидении 1990-х "Осторожно, модерн!" (ей мы обязаны рождением звезды Дмитрия Нагиева), соавтора сценариев фильмов Авдотьи Смирновой ("Два дня", "Кококо", "История одного назначения") и режиссера самых известных клипов группировки "Ленинград" ("В Питере — пить", "Экспонат", "Сиськи"). Фильм, снятый в жанре народной комедии, получил на "Кинотавре" призы за лучший сценарий и лучший дебют, что для фестиваля, где в конкурсе показывают в основном сложное авторское кино, стало своеобразной сенсацией».

Подробнее о фильме — в интервью “Ъ-Weekend” Анны Пармас

Ford против Ferrari (Ford v Ferrari. 2019)

Ford против Ferrari

Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Мэтт Деймон, Кристиан Бейл
Жанр: драма, спорт / США, Франция / 152 мин.
В прокате: с 14 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм, основанный на реальной истории концерна "Форд", который в 1960-е решил выпустить спорткар, который смог бы обогнать "Феррари", непобедимого чемпиона гонки "24 часа Ле-Мана". Лучезарный конструктор (и бывший гонщик) Кэрролл Шелби (Мэтт Деймон) вместе с британским гонщиком Кеном Майлсом (Кристиан Бейл), демонстрирующим скверный характер, который, как и полагается, идет рука об руку с гениальными способностями, приводят "Форд" к трудной, но ожидаемой победе. Комментаторы в интернете уже окрестили фильм Мэнголда "«Форсажем» здорового человека"».

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя