Глава профильного комитета Госдумы опроверг повышение стоимости ОСАГО на 30%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал вбросом информацию о повышении стоимости тарифов по полисам ОСАГО на 30%. Ранее о расширении тарифного коридора по полисам ОСАГО на 30% вверх и вниз сообщила газета «Известия» со ссылкой на автостраховщиков. Некоторые СМИ, включая сами «Известия», выпустили новости о «повышении стоимости полиса ОСАГО на 30%».

«Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет,— это индексация на уровень инфляции, или около 4%»,— сказал он, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).

Напомним, средняя стоимость полиса ОСАГО в стране падает десятый месяц подряд, при этом количество страховок и выплаты по ним растут. Такие результаты — итог первого этапа реформы в этом сегменте, запущенной в начале года. Страховщикам был обещан и второй этап, который должен был увеличить степень их самостоятельности в тарификации полисов. Однако внесенный на прошлой неделе в Госдуму депутатский законопроект по ОСАГО изымает из реформы многие существенные изменения, которых ждал рынок.

Подробнее — в материале “Ъ” «В ОСАГО заканчивается сезон скидок».