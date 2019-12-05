Google запретила размещать политическую рекламу в Сингапуре

Корпорация Google запретила размещение политической рекламы в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times. В американской компании утверждают, что в целом поддерживают политическую рекламу, но для Сингапура было сделано исключение.

«Google поддерживает появление политической рекламы, которая соответствует политике компании. Но в случае с Сингапуром было принято решение отказаться от размещения политической рекламы»,— цитирует издание представителя корпорации по вопросам взаимодействия с органами госвласти в Азиатско-Тихоокеанском регионе Тэда Осиуса. Он назвал это сложным решением, потому что компания «старается предоставлять полезную и актуальную информацию».

Оппозиционная Демократическая партия Сингапура призвала Google не идти на этот шаг, так как в стране СМИ «ограничены в подаче информации». Поэтому в преддверии выборов у оппозиции нет возможности информировать своих сторонников.

Ранее Google временно запрещала политическую рекламу на период выборов в других странах, например в Канаде и на Тайване.

Google намерена изменить правила размещения рекламы. Предполагается, что они могут коснуться системы таргетирования.

Подробнее о возможных изменениях — в материале “Ъ”.