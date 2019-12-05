В Сенате США анонсировали принятие закона против энергетического влияния России

Сенат Конгресса США намерен принять законопроект по европейской энергобезопасности, нацеленный на борьбу с «российским влиянием», заявил сенатор-демократ Крис Мерфи. Он выразил надежду, что в предстоящие недели будет принят законопроект в комитете по иностранным делам по установлению нового финансового механизма, продвигающего энергетическую независимость Восточной Европы.

«Я не знаю, каков будет конечный итог по "Северному потоку-2", но я сомневаюсь в наших возможностях остановить его, учитывая то, насколько далеко он продвинулся»,— сказал господин Мерфи, выступая на конференции в Вашингтоне (цитата по «Прайм»).

В начале года Палата представителей США одобрила законопроект о диверсификации источников энергоресурсов для стран Центральной и Восточной Европы. Одной из целей инициативы является ограничение энерговлияния России на европейские страны.

В поддержку проекта закона выступил 391 парламентарий (224 демократа и 167 республиканцев). Против проголосовало еще 24 законодателя (все — из Республиканской партии).

О снятии препятствий для «Северного потока-2» читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».