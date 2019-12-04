В посольстве США назвали невыдачу виз российской делегации «частным случаем»

Представительница посольства США в Москве отказалась комментировать невыдачу виз членам делегации Федерального казначейства России, которые должны были 3 декабря принять участие в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

«Мы не комментируем частные визовые случаи»,— заявила «Интерфаксу» пресс-атташе американского посольства Ребекка Росс.

По ее словам, США приветствуют всех иностранных посетителей, которые имеют право получить визу, в том числе российских.

«Мы решительно поддерживаем расширение числа поездок между представителями наших стран и расширение взаимодействия между людьми. В конце концов, эти отношения составляют основу, на которой мы строим долгосрочное сотрудничество»,— сказала госпожа Росс.

Напомним, это не первый визовый скандал между Россией и США. Так, в сентябре посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в его поездке на Генассамблею ООН. В посольстве США назвали происшедшее «частным случаем», а Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств. В ООН призвали США решить проблемы с визами российских дипломатов.

Подробнее о визовом скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».