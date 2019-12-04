«Северсталь» выплатит компенсации пострадавшим от взрыва газа под Белгородом

Яковлевский горно-обогатительный комбинат, принадлежащий ПАО «Северсталь», выплатит по 500 тыс. руб. собственникам 12 квартир в доме, который 3 декабря был частично разрушен в результате взрыва бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Еще по 30 тыс. руб. 34 жильцам выплатят областные и районные власти. Наконец, по 10 тыс. руб. пострадавшим пообещал выделить агрохолдинг «Агро-Белогорье». Семья погибшего получит 1 млн руб. компенсации от областных властей. Об этом на встрече с жильцами рассказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево произошел 3 декабря вечером. В результате обрушилась часть стены с первого по четвертый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали.

По словам господина Савченко, к июлю 2020 года все жильцы получат равноценные квартиры в поселке Яковлево. До тех пор им будет предоставлено временное жилье из «маневренного фонда». Сам разрушенный дом будет снесен, на его месте планируется разбить сквер. Уже сейчас областные власти приступили к подготовительным работам по демонтажу постройки.

Как пояснили в «Северстали», в доме проживало шесть сотрудников Яковлевского ГОКа. «Однако, понимая масштабы трагедии, мы решили помочь не только им, но и всем семьям этого дома»,— отметили в пресс-службе. Всего ПАО выделит 6 млн руб. спонсорской помощи. На данный момент два сотрудника предприятия находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

По предварительной версии Следственного комитета России (СКР), причиной стало «неосторожное пользование или повреждение систем газового оборудования». Очагом разрушения стала квартира на первом этаже, после взрыва рухнули все этажи над ней. В результате пострадали шесть человек, еще один погиб. СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), оно передано в центральный аппарат ведомства.

Андрей Прах, Воронеж