Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР дело о взрыве газа в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин решил направить в центральный аппарат ведомства уголовное дело о взрыве в поселке Яковлево Белгородской области, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Взрыв в многоквартирном доме произошел накануне, 3 декабря, в результате обрушилась часть стены с первого по четвертый этажи. Один человек погиб, шестеро пострадали.

По предварительным данным, причиной взрыва стал неисправный газовый котел в одной из квартир. Было возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека). Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что на месте разрушенного дома придется строить новый.