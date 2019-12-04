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Украина продлила на год спецпошлины на российские товары

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие пошлин на российские товары, сообщил депутат фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Алексей Гончаренко. Российское правительство готово принять зеркальные меры.

«Кабмин продлил на год действие пошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия России»,— написал в Telegram украинский депутат. Впервые спецпошлины на импортируемые российские товары были введены в 2016 году в ответ на утвержденное Москвой эмбарго на украинские товары.

В ответ на решение Киева продлить режим спецпошлин Москва готова принять аналогичные меры. «Ответ правительства России будет зеркальным. Соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву»,— сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

Об очередном раунде санкций против Москвы — в материале “Ъ” «Украина усиливает границу с Россией».

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