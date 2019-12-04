СКР сообщил о возбуждении дела после взрыва газа в Белгородской области

Белгородское управление Следственного комитета России сообщило, что по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

По версии следствия, в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома по улице Шаландина в поселке Яковлево произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа. В результате пострадали шесть человек, они госпитализированы с разными диагнозами. Под завалами обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения и передано на экспертизу.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего и осматривают место происшествия.

Напомним, взрыв произошел 3 декабря в 20:05 мск в одной из квартир из-за неисправного газового котла. Судя по видеозаписям очевидцев, разрушение произошло в два этапа: сначала обрушились три нижних этажа, затем рухнул четвертый. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что на месте разрушенного дома придется строить новый дом. Власти региона решают вопрос о компенсации пострадавшим. Всего, по уточненным данным, в доме было зарегистрировано 23 человека, проживали 32. В ГУ МЧС по региону сообщили, что спасательная операция на месте обрушения дома завершена, спасатели продолжают разбирать завалы.