Расправить плечи

Почувствовать себя с машиной единым целым – задача в повседневной жизни все менее выполнимая. Толчея городских улиц, лимитированные загородные трассы – это нынешняя реальность, в которую автомобильные инженеры стараются идеально вписать современный кроссовер, упаковывая его под завязку умными помощниками.

Анна Левина

Фото: Audi

Не поймите превратно: новый Audi Q3 безоговорочно хорош. Тебя окутывают комфортом, чтобы за рулем было тихо и уютно, чтобы музыка ласкала слух, а оформление салона – взгляд. Машина потихоньку отбирает у тебя само управление, ведь адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и соблюдения дистанции – это удобно и практично. Даже парковка в автоматическом режиме уже что-то вроде мини-игры с элементами виртуальной реальности. Но все же есть моменты, когда от управления автомобилем можно по-прежнему получать ни с чем не сравнимое удовольствие.

Горный серпантин, извилистая узкая дорога, где с одной стороны нависает скалистая громада, а с другой – обрыв и захватывающий дух вид на море, стреляющее острыми солнечными зайчиками. В эти моменты все килограммы умной электроники, отвечающие за комфорт и безопасность, будто отключаются, и ты чувствуешь, как держатся колеса за асфальт в крутом повороте, как вытягивает мотор на подъеме при выходе из этого виража. Ого! Даже в таком безобидном городском кроссовере сохранилась парочка спортивных генов. Их явно недостаточно, чтобы сделать из нового Audi Q3 спорткар, но вполне довольно для того, чтобы ощутить восторг от острого и внятного управления, отзывчивого мотора и цепких тормозов.

Место действия

Неаполь, Помпеи, Сорренто... Пока Москва стонет от депрессивной хмари, здесь мягкое солнце, масса чистого воздуха и Audi Q3 в новом обличье. Дизайн машины изрядно переработали, но в полном соответствии с новым стилем. Брутальная решетка радиатора, четко очерченные грани, мускулистые обводы – особенно выраженные над задними колесными арками. Стильный, современный, динамичный силуэт. Никакого комплекса вины перед старшими моделями – автомобиль самодостаточный и яркий. Спасибо в том числе и новой гамме цветов – от спелого оранжевого до интенсивного голубого. Итальянское солнце явно по нраву этим машинам – бока лоснятся и переливаются, как у породистых лошадей.

Существует стереотип, что для дальних путешествий нужен автомобиль побольше. Но компактный кроссовер от Audi еще до того, как тронуться в путь, старается доказать, что он не так уж и сильно уступает старшим братьям. Например, задний диван сдвигается продольно, освобождая дополнительное место в багажнике. Чемоданы влезают с запасом, а места в салоне не сильно убавилось. Зато в пути Q3 начинает демонстрировать преимущества небольшого кузова.

Фото: Audi

Забитые припаркованным транспортом улочки Сорренто столь узкие, что пафосным внедорожникам здесь было бы мучительно больно. Это не фигура речи: в одном проулке между домами даже у Q3 пришлось складывать зеркала, чтобы протиснуться. Местным, ездящим преимущественно на компактах и суперкомпактах, в такой среде обитания комфортно, а вот водителю из мегаполиса на первых порах может быть трудновато. Особенно, если ты пробираешься по незнакомому городку в сумерках. В этих условиях не раз благодаришь создателей Audi Q3 за светодиодные фары, воистину луч света в темном царстве.

Когда же кроссовер вырвался на оперативный простор, он начал жить полной жизнью. Пусть в нашем распоряжении была далеко не самая «злая» модель: под капотом 150 сил, а привод – передний. Главное в ней – не мощность, а точность и какая-то необъяснимая элегантность в том, как она вела себя на серпантине. Самый непростой, самый отвязный, но при этом и самый красивый участок – путь от Сорренто до Амальфи. Дорога порой разбита так, что невольно думаешь, что дураков в Италии тоже навалом. Лента асфальта местами сильно сужалась; в сочетании с закрытым горой обзором, крутостью поворотов и манерой итальянских водил заложить на входе покруче получилась не расслабленная поездка, а настоящий экстрим. Именно этот участок и подарил самые бодрые моменты. Когда очередной поворот открывал вид на маленькую бухту, подсвеченную закатным солнцем, по которой сновали туда-сюда то ли лодки, то ли катера… именно в этот момент навстречу вылетел веселый итальянец на старенькой «Альфе» и пронесся мимо в считаных сантиметрах.

Последний рубеж

Машине надо отдать должное – все, что могли инженеры настроить для азартной и безопасной езды, настроили. С новым поколением Audi Q3 еще и оснастили почти всеми передовыми технологиями, берегущими здоровье, жизнь и нервные клетки водителя и пассажиров. Электронные системы, контролирующие поведение машины на дороге, почти незаметны, не вмешиваются грубо в управление. Обратная реакция на руле не лишает тебя всех тех впечатлений, которых ты ждешь от извилистой трассы. Роботизированная коробка с двухдисковым сцеплением ведет себя образцово, словно следуя мысли водителя: тут подъем, надо бы передачу пониже, да обороты повыше, а здесь поворот крутой, сбрасывать газ нельзя, тянем, тянем. Для полного контакта можно перейти в ручной режим – почему нет? Немного жаль, что это была не полноприводная версия, но на сухом асфальте принципиальной разницы неискушенный водитель даже не заметит.

Фото: Audi

Если отвлечься от красот за окном, то и в салоне есть на что полюбоваться, новый дизайн которого под стать внешности автомобиля. В Audi Q3 доступно почти все, что есть на флагманских моделях: и полноразмерный экран вместо традиционных приборов – прощайте, аналоговые стрелочки, – и большой тачскрин мультимедийной системы. Даже крошечный логотип Audi в салоне выполнен в виде маленького экрана. Впрочем, для тех, кому дигитализация автомобилей не по вкусу, оставили маленький «островок консерватора»: органы управления климатической системой не стали менять на дополнительный экран. Традиционные шайбы и клавиши – последний рубеж аналоговой обороны пока еще устоял.

Безусловно, городская стихия для Audi Q3 – первостепенная среда его обитания. Но если попросить его размяться на просторе, расправить плечи и всласть погонять дремлющих под капотом лошадей – он не подведет. Юркий, безопасный, удобный. С таким и в дальней дороге не пропадешь.

Многое позаимствовал младшенький у флагманского Audi Q8. Родство двух кроссоверов бросается в глаза. И это – правильное и мудрое решение дизайнеров. Но внешность не главное. Важнее, что Audi Q3 также позаимствовал у старших моделей и продвинутые ассистирующие системы. Фото: Audi

Граждане Помпей умели жить на широкую ногу. И заботиться о своем комфорте. Сложно организовать жизнь в большом городе так, чтобы не задохнуться от жары. А они смогли. Придумали, как строить дома так, чтобы в них всегда было прохладно, а запахи – куда же без них в большом поселении без центральной канализации – не беспокоили обоняние.