Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь совета Алексей Данилов. Он выразил уверенность, что Киев вернет границы Донецкой и Луганской областей, а также присоединит к украинской территории Крым.

«Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым»,— сказал секретарь СНБО (цитата по УНИАН). Подробности сценариев, по словам господина Данилова, он сообщить не может.

На прошлой неделе представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич рассказал, что Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма. Работа ведется в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

До этого он заявил о планах украинской стороны отреагировать на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту. Какие конкретно меры планирует принять Киев, он не уточнял.

Напомним, продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября. Первый состав отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Открытие продаж вызвало ажиотаж среди покупателей — сайт перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» работал с серьезными перебоями, более 3 тыс. билетов купили в первый день. Прямое сообщение между Москвой и Севастополем изначально не предусматривалось. Этому возмутились севастопольцы, после чего было решено запустить между городами прямое сообщение весной 2020 года.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Поезд из Севастополя просят остановить в Москве».