Открытие «Острова мечты» в Москве запланировали на 2020 год

Открытие крупнейшего в мире крытого парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме в Москве запланировали на 2020 год, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу парка. Точная дата пока не называется, на сайте парка развлечений ближайшая дата, на которую можно купить билеты — 29 февраля.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что инвесторы готовы открыть «Остров мечты» в декабре 2019 года. «До конца года столицу ожидает очень серьезное событие — запуск крупнейшего тематического крытого парка “Остров Мечты” с мостом и улучшенной инфраструктурой»,— говорил господин Хуснуллин.

Строительством парка развлечений занимается ГК «Регионы», владельцами которой являются сыновья депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Зелимхана Муцоева — Амиран и Алик Муцоевы, а также их дядя Амирхан Мори. Эта же группа компаний занимается строительством самого высокого в Европе колеса обозрения на ВДНХ. Жители и муниципальные депутаты Останкинского района Москвы в ноябре вышли на митинг против строительства колеса из-за близости к жилой застройке.

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