Трамп считает сделку о ядерном разоружении самой важной совместной задачей России и США

Как Россия, так и США заинтересованы в заключении сделки в сфере ядерного разоружения, заявил американский президент Дональд Трамп. По мнению господина Трампа, это одна из самых важных совместных задач для двух государств.

«Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом Путиным, мы в контакте с ним. Мы хотим, и он очень хочет, заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе, возможно, включит Китай и, надеюсь, вашу страну (Францию.— “Ъ”) и некоторые другие страны»,— сказал господин Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Лондоне.

Он добавил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за того, что он не соблюдался другой стороной, однако в России хотят заключить договор и это совпадает с желаниями США. «Это самое лучшее, что мы можем сделать, мы будем вести переговоры с Россией по такому соглашению, которое будет сконцентрировано на ядерных ракетах, на ядерном вооружении... Мы намерены посмотреть, можем ли что-то выработать, чтобы остановить распространение ядерного оружия»,— добавил американский президент.

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Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа. США и Россия отказались продлить договор и возложили ответственность друг на друга. 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk. На следующий день две российские подлодки — «Тула» и «Юрий Долгорукий» — в рамках учений выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия создаст запрещенную ДРСМД ракету.

О том, как Россия и США пытаются согласовать подходы к продлению Договора СНВ-3,— в материале “Ъ”.