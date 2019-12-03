Продажи в «киберпонедельник» поставили в США новый рекорд

Исследовательская компания Adobe Analytics опубликовала результаты розничных предрождественских распродаж в «киберпонедельник», 2 декабря. В этот день продажи составили $9,4 млрд, что на 19,7% больше, чем в прошлом году, и является рекордом.

Первый рабочий понедельник после «черной пятницы» уже несколько лет неофициально называется среди маркетологов и ритейлеров «киберпонедельником», потому что вышедшие на работу американцы совершают покупки через интернет из своих офисов.

По мере того как ритейлеры уже несколько лет предлагают скидки не только в «черную пятницу», но и в соседние дни, а также активно предлагают товары со скидкой и через интернет, продажи в «черную пятницу» снижаются, а продажи в другие дни, в том числе через интернет, растут с каждым годом.

В текущем году помимо нового рекорда общих продаж в «киберпонедельник» был достигнут символический рубеж в $3 млрд, поскольку через мобильный интернет с помощью смартфонов в «киберпонедельник» было совершено 36% всех покупок. На первом месте пока остаются ПК: с их помощью было совершено 59% покупок, на третьем месте с 5% планшеты.

Об итогах «черной пятницы» в США — в публикации “Ъ” «"Черная пятница" отходит от традиций».

Евгений Хвостик