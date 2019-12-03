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Советский райсуд начал заново судить нижегородского экс-министра Александра Макарова

Советский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра госимущества Нижегородской области Александра Макарова. Информация опубликована на сайте суда.

Ранее экс-министра, по неофициальной информации, приговорили к одному году и одному месяцу ограничения свободы со штрафом в 200 тыс. руб. за сделку с земельным участком под бывшим мукомольным заводом. Однако прокуратура, которая настаивала на реальном сроке, добилась отмены обвинительного приговора.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Министр попал в жернова».

Анастасия Еремина


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