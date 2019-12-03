ЕСПЧ присудил жителю Башкирии более €24 тыс. за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €25 350 компенсации морального вреда жителю Башкирии Рудику Минибаеву, пострадавшему в 2006 году от действий сотрудников Бирского ОВД и прокуратуры республики. ЕСПЧ признал, что в отношении пострадавшего в России были нарушены статьи Европейской конвенции о правах человека, запрещающие пытки и жестокое обращение, гарантирующие право на эффективное расследование, свободу и личную неприкосновенность.

О принятом сегодня решении суда сообщила организация «Комитет против пыток», представлявшая интересы Рудика Минибаева в ЕСПЧ. По данным организации, в мае 2006 года житель Бирска был жестоко избит в отделе полиции, где его допрашивали по делу об изнасиловании и убийстве местной жительницы, а затем в следственном отделе прокуратуры Башкирии. В ОВД его заковывали в наручники и связывали веревками, на голову надевали пакет, а в прокуратуре угрожали выколоть глаз и отрезать ухо. В результате задержанный признался в совершении преступления.

С 2006 по 2014 год прокуратура и следствие отказывали в возбуждении уголовного дела на сотрудников правоохранительных органов. В 2009 году «Комитет против пыток» подал заявление в ЕСПЧ.

К тому моменту Рудик Минибаев был признан судом виновным в изнасиловании в составе группы лиц (ч. 2 ст. 131 УК РФ) 18-летней студентки Бирского кооперативного техникума Татьяны Кузнецовой и приговорен к восьми годам колонии общего режима. Он освободился в 2016 году. До того как суд признал Рудика Минибаева виновным в изнасиловании, он с помощью правозащитников отсудил у Минфина России 100 тыс. руб. компенсации за незаконное задержание и пытки.

О том, как Россия признает в ЕСПЧ нарушения в тюрьмах, читайте в публикации “Ъ” «У России особый порядок в ЕСПЧ».

Наталья Павлова, Уфа