Трамп: сотрудничество с Россией может осложнить покупку Турцией F-35

Президент США Дональд Трамп предложил проследить за ситуацией вокруг покупки Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Господин Трамп добавил, что подобное сотрудничество с Россией может осложнить сделку по покупке Турцией американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

«Мне нравится Турция, у меня хорошие отношения с президентом и... давайте посмотрим, что будет дальше»,— сказал президент США на пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита североатлантического альянса в Лондоне.

По его мнению, вина в том, что Турция закупила у России С-400, лежит на администрации бывшего президента США Барака Обамы. «Администрация Обамы пообещала Турции ракеты Patriot, но не продала им… И через какое-то время Турция купила российские системы»,— заявил господин Трамп. По его словам, Турция купила F-35 у США «на миллиарды долларов», поскольку Анкаре «нужны лучшие самолеты в мире».

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет ставить в зависимость отношения с Россией и сотрудничество с НАТО. По его словам, они не являются альтернативными.

Напомним, Госдеп США призвал Турцию избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400. Вашингтон уверен, что система несовместима с обороной НАТО и представляет угрозу для американских истребителей F-35. Господин Эрдоган договорился с президентом США найти приемлемое решение для всех сторон. Минобороны Турции заявляет, что системы С-400 будут работать в автономном режиме и не будут интегрироваться в систему ПВО НАТО.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Турецким С-400 дадут автономию».