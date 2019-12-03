Эрдоган: отношения с Россией не альтернатива сотрудничеству с НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что не будет ставить в зависимость отношения с Россией и сотрудничество с НАТО. По его словам, они не являются альтернативными.

«Наши хорошие отношения с Россией и другими странами не являются альтернативой (отношениям.— “Ъ”) с нашими союзниками (по НАТО.— “Ъ”)»,— сказал господин Эрдоган во время выступления перед поездкой на саммит НАТО в Лондон (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Госдеп США призвал Турцию избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400. Вашингтон уверен, что система несовместима с обороной НАТО и представляет угрозу для американских истребителей F-35. Господин Эрдоган договорился с президентом США Дональдом Трампом найти приемлемое решение для всех сторон. Минобороны Турции заявляет, что системы С-400 будут работать в автономном режиме и не будут интегрироваться в систему ПВО НАТО.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Турецким С-400 дадут автономию».