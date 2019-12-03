Меланья Трамп сделала ставку на патриотизм

Меланья Трамп показала, как она украсила Белый дом к Рождеству. Первая леди Америки выбрала в этом году патриотическую тематику. Она пригласила на Пенсильвания-авеню фотографов и видеооператоров. Ролик, где хозяйка резиденции показывает праздничный декор, выложили на официальном сайте Белого дома. В этом году обошлось без дизайнерских экспериментов, но пользователи соцсетей все равно нашли за что покритиковать Меланью. Тему продолжит Светлана Белова.

Первая рождественская елка появилась в Белом доме около 60 лет назад. Тогда президентскую резиденцию к празднику украшала Жаклин Кеннеди. С тех пор это вошло в традицию: первая леди занимается декором восточного крыла Белого дома. В этом году нарядили 58 елок, повесили 15 тыс. игрушек и 2,5 тыс. гирлянд. Готовить рождественский образ резиденции Меланья Трамп начала еще в июле. С ней работала целая команда декораторов, но в Белом доме подчеркивают, первая леди лично принимала участие на всех этапах работ. Она поддерживает «дух Америки», который делает страну великой, на официальном сайте приведены слова миссис Трамп: «В этот рождественский сезон я хочу почтить память тех, кто сформировал нашу страну и сделал ее тем местом, которое мы с гордостью называем домом».

Патриотическая тематика выбрана неслучайно. Даже елочные шары и мишура должны работать на продвижение интересов президента, отметил исследователь Америки, журналист Михаил Таратута: «Президенту Дональду Трампу необходимо установить особые отношения с ветеранами. И он очень много времени посвятил для того, чтобы поднять свой имидж именно в среде военных и ветеранов. Хотя надо сказать, что его назначение на высшие посты генералов были неудачны для него — не получилось сотрудничества ни с одним из них».

Как Дональд Трамп объявил войну демократам Читать далее

Генеалогическое древо в восточном крыле Белого дома украшено золотыми звездами и красными бантами в честь тех, кто потерял близких во время службы в рядах вооруженных сил Америки. Деятельности первой леди отведена «Красная комната» Белого дома. Там елка украшена фразой «Будь лучшим!», сложенной из плиток игры «Эрудит». Это отсылка к программе по оздоровлению детской среды, которую курирует Меланья Трамп. Традиционно кондитеры Белого дома пекут гигантский пряничный домик, весом более 100 кг. Но в этом году решили сделать сдобную копию Белого дома. Ее окружают фигурки статуи Свободы и моста «Золотые ворота».

Все это попало в официальный ролик, снятый к Рождеству. В кадре Меланья Трамп бережно поправляет атласные ленты, посыпает елки искусственным снегом. Доминирующий цвет — белый. Она и сама вся в белоснежном. И выбор наряда тут тоже неслучаен, отметил профессор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, американист Владимир Лафитский: «Это символ, который скрепляет нацию и дает ей надежду на лучшее. Очень многое имеет символическое значение. Белый цвет — это цвет надежды, светлого дня, и, конечно, это придаст дополнительные очки для Дональда Трампа как кандидата на пост президента. Я думаю, что здесь работают совершенно замечательные политтехнологи, которые прекрасно понимают, как эти символы влияют на общественное сознание. И Меланья Трамп, конечно, соответствует той роли, которая на нее возложена».

Образ Меланьи Трамп впечатлил американцев. Они с пристрастием рассмотрели белое трикотажное платье, облегающее фигуру, белое пальто, наброшенное на плечи, и белые туфли на шпильке. Пользователи в соцсетях разделились на два лагеря: поклонники назвали первую леди снежной королевой в величественных интерьерах Белого дома. Критики же задаются вопросом: зачем Меланья ходит по дому в пальто — неужели в Белом доме не топят? А также ищут интерпретацию последним кадрам ролика, где Меланья Трамп уходит по длинному коридору, а нарядные елки по обе стороны. Зритель видит лишь спину первой леди и ее сверкающие красными подошвами Louboutin.

Главная рождественская ель прибыла в Белый дом еще 25 ноября. Ее доставили из Пенсильвании в карете, запряженной лошадьми. Она стоит в «Голубой комнате» Белого дома. В этом году главную елку встречала Меланья Трамп. В прошлом церемонию проводил президент, а в свой первый год в Белом доме елку встречала вся президентская семья, вместе с сыном Барроном. Посмотреть на рождественский декор Белого дома может любой желающий. В резиденции регулярно проводят экскурсии.