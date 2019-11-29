Интеграция с пользой для клиента Во втором квартале 2020 года произойдет интеграция Банка ЗЕНИТ и Банка ЗЕНИТ Сочи

Тренд на объединение

В последние месяцы эксперты отмечают устойчивый тренд на слияние региональных банков, и в этом свете интеграция Банка ЗЕНИТ и Банка ЗЕНИТ Сочи выглядит весьма своевременным и дальновидным решением.

«Консолидация банковского сектора и укрупнение рыночных игроков – процесс, происходящий во всей экономике России (схожая ситуация сложилась в страховом секторе, сегментах доверительного управления и негосударственных пенсионных фондов)»,— отмечает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА), преподаватель НИУ ВШЭ Сергей Гришунин.

Основной мотивацией, толкающей банки к объединению, эксперты называют весьма жесткую конкуренцию, а также необходимость оптимизации процессов и снижения издержек. В России только в этом году состоялись уже две сделки по слиянию региональных банков, перспективу слияния рассматривают как оптимальный вариант развития гораздо больше банков, Банк ЗЕНИТ и Банк ЗЕНИТ Сочи — в их числе.

По мнению Сергея Гришунина, такой тренд будет сохраняться в течение последующих нескольких лет.

Глобальная суть и последствия перемен

Банковская группа Зенит, запустившая поэтапный процесс интеграции дочерних банков в сентябре 2018 года, объединяет их в единую структуру, работающую по одной лицензии. «Предполагается, что будут унифицированы линейка инструментов, программное обеспечение, документация и системы бизнес-управления. В конечном итоге данные меры позволят не только существенно улучшить качество управления бизнесом, но и, по словам представителей банка ЗЕНИТ, экономить до 1,5 млрд рублей в год, а чистые активы группы за три года должны вырасти с 260 млрд до 300 млрд руб. При этом доходность на капитал (ROE) составит, как ожидается, 15%»,— поясняет аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

И если основной интерес банка заключается в сокращении издержек, то клиенты смогут извлечь реальную пользу из интеграции.

«Для клиентов основная польза и перспективы заключаются в унификации продуктов интегрирующихся банков и расширении Единой сети (если в разных регионах компании обслуживаются в одном и том же банке — как правило, тарифы на транзакции отсутствуют или существенно ниже),— описывает самые очевидные плюсы от интеграции доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Применительно к ситуации с Банком ЗЕНИТ и Банком ЗЕНИТ Сочи финансовые перспективы клиентов выглядят еще ярче.

В основе — интересы клиента

Главными следствиями интеграции Банка ЗЕНИТ и Банка ЗЕНИТ Сочи станут повышение эффективности бизнес-процессов и объединение лучших практик обоих банков.

«Цифровая трансформация бизнеса требует больших вложений, и региональным банкам в этой гонке непросто успеть за рынком,— рассказал заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Илья Поз,— Клиенты дочерних банков, перешедшие в Банк ЗЕНИТ, смогут, например, оценить новый технологичный интернет—банк «Зенит Бизнес Онлайн», который по функциональности и удобству не будет уступать лучшим аналогам».

Эксперты считают, что потенциальные и ощутимые плюсы для клиентов при интеграции банковских структур возникают в результате унификация интернет-возможностей управления счетами и исполнения поручений онлайн на основе наилучшего IT-решения.

«Из возможных выгод — это доступ к большему количеству продуктов, большие лимиты на кредитование (за счет увеличения масштаба бизнеса); появляется возможность более глубоко сотрудничества с банком во всех сферах бизнеса»,— поясняет Сергей Гришунин. Кроме того, переход на единую IT-платформу, который станет частью интеграции банков, существенно увеличит скорость проведения операций и сделает обслуживание более удобным.

«Говоря об интеграции дочерних структур, представители банковской группы «ЗЕНИТ» утверждают, что ни о каких сокращениях подразделений речи не идет. Более того, уже в начале декабря откроются сдвоенные офисы Банка ЗЕНИТ и Банка ЗЕНИТ Сочи. Сокращение числа банкоматов или отделений не предполагается,— заявляют представители банковской группы»

По словам представителя Банка ЗЕНИТ, после завершения интеграции банк сможет предложить клиентам региона широкую линейку продуктов, включая новые пакеты РКО, в которых аккумулированы самые популярные услуги, карточные продукты, зарплатный проект, эквайринг и онлайн-кассы, различные программы финансирования бизнеса с большими лимитами (кредиты, депозиты, овердрафты), а также лизинг и факторинг, которые сегодня востребованы на рынке.

«После интеграции банков наши клиенты смогут стать участниками программ кредитования с господдержкой по льготным ставкам»,— перечисляет перемены, которые заметят клиенты банка после завершения объединения, председатель правления Банка ЗЕНИТ Сочи Игорь Сосин.

Банк ЗЕНИТ участвует в двух программах господдержки кредитования: «Программа 6,5» и «Программа 8,5». «Программа 6,5», реализуемая Корпорацией МСП и Банком России, направлена на стимулирование кредитования субъектов МСП и позволяет получить кредиты по льготным ставкам: 9,6% (для приоритетных отраслей экономики) и 10,6% —для других отраслей. Вторая программа направлена на субсидирование процентных ставок. По ней клиенты могут получить кредиты по пониженной ставке 8,5%.

С акцентом на индивидуальность

Одним из главных ориентиров работы банка является удовлетворение персональных потребностей клиента.

«Наша модель обслуживания сфокусирована на индивидуальном подходе к каждому клиенту и высоком уровне сервиса. Большое внимание мы уделяем проведению обучающих семинаров для клиентов по 115 ФЗ, где стараемся в простой и понятной форме рассказать об основных правилах работы со счетом. А также благодаря развитию службы комплаенс-менеджеров в банке, добросовестные клиенты, по формальным признакам попавшие под блокировку по 115-ФЗ, могут быть реабилитированы»,— отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Илья Поз.

Банк ЗЕНИТ Сочи, реализуя этот же принцип построения отношений с клиентами, в 2019 году создал институт персональных менеджеров, основная задача которых — оказывать персональную консультационную поддержку клиентам малого и среднего бизнеса. В рамках объединения сотрудники ЗЕНИТ Сочи, за которыми закреплены компании и индивидуальные предприниматели, продолжат обслуживать эти же компании в Банке ЗЕНИТ.

«Цель персонального менеджера — помочь бизнесу разобраться с отчетностью и финансовыми инструментами. Менеджеры знают каждого своего клиента в лицо, глубоко погружены в его бизнес, могут ответить на все интересующие вопросы, касающиеся обслуживания в банке»,— отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Сочи Игорь Сосин.