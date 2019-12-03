Экзамены ГИБДД на площадке и в городе объединят в один с октября 2020 года

ГИБДД России намерена ввести единый экзамен вместо отдельных «площадки» и «города» с октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков. Как писал ранее “Ъ”, единый автоэкзамен — это центральное новшество реформы образования водителей.

«Исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года»,— сказал господин Гиляков на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения. Проект постановления находится в правительстве, ожидается его утверждение премьер-министром.

О планах ГИБДД по объединению экзаменов стало известно еще в 2018 году. Таким образом Госавтоинспекция хочет видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Водительские экзамены объединяются».